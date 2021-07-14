У Києві відсьогодні скасували паперові талони в транспорті: способи оплати

У столиці вивели з обігу паперові квитки. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві з 14 липня вивели з обігу паперові талони в громадському транспорті. А штраф за несплату проїзду становить 160 гривень.
Про це повідомляла пресслужба КМДА.
Тепер разові проїзні не можна купити в автобусах, тролейбусах і трамваях. Але паперові квитки з QR-кодом поки що продовжують продавати за готівку в касах на станціях столичного метро, строк їх дії становить 15 діб.
Електронні і QR-квитки можна придбати:
- у мобільному застосунку "Київ Цифровий";
- у Т-кіосках;
- у терміналах самообслуговування;
- у терміналах Easy Pay.
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Нагадаємо, що нині штраф за несплату проїзду становить 160 гривень.
Раніше ми писали, що в Києві в наземному міському транспорті вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.
Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчаєдо кінця літа.
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