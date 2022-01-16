У Києві збій у роботі транспорту – які рейси затримуються

У місті затримуються тролейбуси / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримується рух тролейбусів № 5 через аварійні роботи "Київводоканалу". Рух тролейбусів №5 організовано до пр. Свободи.

Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.



"Затримується рух тролейбусів № 5 по вул. Північно- Сирецька з причини незакінчених аварійних робіт "Київводоканалу". На місце направлено відповідальну службу міста", – йдеться у повідомленні.

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Яка ситуація на дорозі?

За даними карт Google, заторів на цій ділянці дороги практично немає. Невелика тягучка є лише на повороті з вулиці Північно-Сирецької на Білицьку. Найближчу вулицю Межова повністю перекрили.

Яка ситуація на дорозі. Скріншот

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