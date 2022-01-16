В Киеве сбой в работе транспорта – какие рейсы задерживаются

В городе задерживаются троллейбусы / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве задерживается движение троллейбусов №5 из-за аварийных работ "Киевводоканала". Движение троллейбусов №5 организовано до пр. Свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.
"Задерживается движение троллейбусов № 5 по ул. Северо-Сырецкая по причине незаконченных аварийных работ "Киевводоканала". На место направлена ответственная служба города", – говорится в сообщении.
Какая ситуация на дороге?
По данным карт Google, пробок на этом участке дороги практически нет. Небольшая тянучка есть только на повороте с улицы Северо-Сырецкой на Белицкую. Ближайшую улицу Межова полностью перекрыли.
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