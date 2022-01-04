У Києві стався масовий збій у роботі транспорту – маршрути

У Києві проблеми з транспортом. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 4 січня, у Києві відбувся збій у роботі громадського транспорту. Це пов'язано з технічними причинами та ДТП.

Про це повідомили у Київпастрансі.

Реклама

Що з транспортом?

Затримується рух трамваїв № 35, 22а, 28 по вул. А. Навої з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Також затримується рух тролейбусів № 6, 16, 18 на вул. Софіївській 20/21 з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

До того ж, змінено рух тролейбусів № 5 на розворотному кільці "вул. Білицька" через провалення асфальту. На місце направлено відповідальну службу міста. Рух тролейбусів № 5 організовано через проспект Свободи без заїзду на вул. Північно-Сирецьку.

Реклама

До того ж, ми писали, що скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: №7402, 7307/08; 7315/16 з технічних причин.

Де затори

Станом на 7:40 ранку на Північному мосту затор. Автомобілі стоять через ДТП у бік правого берега.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Реклама

На Північному мосту сталася аварія / Фото: Google Maps

Чому у Києві багато заторів?

Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв одне до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. Зрештою виникають ускладнення на дорогах".



Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

Раніше ми писали: