У Києві знову планують підвищити вартість проїзду: як це пояснює влада

До 20 гривень тариф підіймати не будуть/Колаж "Сьогодні"
Київ готується до підвищення тарифів на проїзд в комунальному громадському транспорті. Все це заради його стабільної роботи.
Про це повідомляє КМДА.
Навіщо підвищувати тариф?
"Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників в боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми змушені почати процедуру щодо підвищення тарифу", – стверджує перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Найближчим часом комунальні підприємства запропонують економічно обґрунтований тариф.
"Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості", – пояснив Микола Поворозник.
Перший заступник голови КМДА зазначив, що при цьому столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.
Проїзд по 20-25 гривень?
Про підвищення вартості проїзду в метро заговорили ще в травні. Місто витрачає величезні суми на дотації для транспортників. Як відомо, транспорт завжди збитковий. Втім, в Київраді заспокоюють, що тарифи точно не піднімуть до рівня 20 або 25 гривень за поїздку.
"Можу запевнити вас, що вартість проїзду в міському транспорті Києва не становитиме ні 25, ні 20 гривень за поїздку. Ми шукатимемо варіанти, щоб майбутнє подорожчання не вдарило по кишенях пересічних киян", – заявив сайту "Сьогодні" депутат Київради Дмитро Білоцерківець.
Раніше ми писали:
У столичному метрополітені і "Київпастрансі" просять переглянути тарифина проїзд або виділити кошти з бюджету. Через пандемію коронавірусу і зниження пасажиропотоку обґрунтованою ціною на поїздку вважають 21 гривню.
У Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року введуть чотириденний робочий тиждень.