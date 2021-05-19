Проїзд по 20-25 гривень скасовується? У Київраді обговорюють підвищення вартості

На цей момент питання підвищення вартості проїзду тільки вивчається і обговорюється

У Києві подорожчає проїзд у громадському транспорті і метро. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", зараз питання нових тарифів обговорюється з експертами та депутатами Київради.

Реклама

Місто витрачає величезні суми на дотації для транспортників. Як відомо, транспорт завжди збитковий. Втім, в Київраді заспокоюють, що тарифи точно не піднімуть до рівня 20 або 25 гривень за поїздку.

"Можу запевнити вас, що вартість проїзду в міському транспорті Києва не буде становити ні 25, ні 20 гривень за поїздку. Ми шукатимемо варіанти, щоб майбутнє подорожчання не вдарило по кишенях пересічних киян", – заявив сайту "Сьогодні" депутат Київради Дмитро Білоцерківець.

Натепер питання підвищення вартості проїзду тільки вивчається і обговорюється, але конкретних кроків до підвищення поки немає.

Самі транспортники, які вимагають підвищення тарифів, кажуть, що глобальне подорожчання не буде потрібно, якщо місто чи держава виплачуватиме їм компенсації.

Читайте також: Проси 25, щоб погодити 15: експерт згадав про стару схему з тарифами на проїзд у Києві

Реклама

Так само держава повинна повернути практику компенсації пільгового проїзду містах. Адже категорії пільговиків встановлює держава, а виплачують міста – це несправедливо. Саме відсутність компенсації стала останньою краплею в бюджетному розриві міських транспортних підприємств.

Раніше ми писали, що в столичному метрополітені і "Київпастрансі" просять переглянути тарифи на проїзд або виділити кошти з бюджету. Через пандемію коронавірусу і зниження пасажиропотоку обґрунтованою ціною на поїздку вважають 21 гривню.

Нагадаємо, що в Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року введуть чотириденний робочий тиждень.