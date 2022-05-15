У Києві знову доведеться платити за проїзд у транспорті: скільки і до чого готуватись

Кияни їздитимуть у транспорті за гроші. Фото: колаж "Сьогодні"

З понеділка, 16 травня, у міський транспорт Києва повертають плату за проїзд. Кияни користувалися міським транспортом безкоштовно з 24 лютого, коли російські війська вторглися на територію України.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, до яких змін варто готуватись киянам.

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Скільки платитимемо за проїзд?

Усіх хвилює питання – скільки доведеться платити за проїзд у міському транспорті. У соціальних мережах, обговорюючи тему оплати проїзду, кияни згадують, що міська влада планувала підняти вартість проїзду до 20 гривень для приїжджих та 12 гривень для киян, які користуються "Карткою киянина". Мовляв, зараз час підняти плату за проїзд, щоб підтримати транспортників, які катали нас безкоштовно майже три місяці.

Втім, як розповіли сайту "Сьогодні" у КМДА, тема підвищення вартості проїзду поки що навіть не обговорюється. Платити за проїзд кияни будуть так само, як і до війни – 8 грн.

Скоротять інтервали руху поїздів

Наразі Київський метрополітен працює з певними складнощами, оскільки використовується як укриття під час сигналів повітряної тривоги.

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Потяги курсують з інтервалом у 15 хвилин. За цей час на пероні збирається багато пасажирів. Через дві станції вагони поїзда вже забиті пасажирами, а далі по лінії люди штурмують вагони, намагаючись втиснутися всередину.

У ранкові та вечірні години пік пасажирам доводиться пропускати по 2-3 потяги, щоб доїхати у потрібне місце.

У Київському метрополітені кажуть, що вже з понеділка на лінію будуть випущені додаткові потяги.

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"Ми хочемо скоротити інтервали руху потягів у метрополітені до 5-7 хвилин. Наразі потяги ходять з інтервалом у 10-15 хвилин", – пояснила сайту "Сьогодні" заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

Інтервали руху потягів скорочуватимуть, але скупчення пасажирів у вагонах та на перонах навряд чи вдасться уникнути.

Перевірка документів

Завтра буде проблематично підійти до турнікетів для оплати проїзду. Наразі у пасажирів, які заходять у метро, поліцейські перевіряють паспорт і тих, хто не має з собою документа – розвертають. Це необхідний захід безпеки і його, ймовірно, ніхто скасовувати не буде.

"Щодо перевірки паспортів на вході в метро, то це функція правоохоронців, і лише вони ухвалюють рішення про перевірку документів, оскільки це є складовою безпеки. Поки що всі станції працюватимуть так", – додає Наталія Макогон.

Коли відкриють усі входи в метро

Багатьох киян цікавить, коли на станціях метро відкриють другі входи та виходи. Наразі пасажири входять і виходять на станцію через одну секцію турнікетів. Наприклад, на станції метро "Золоті ворота", "Житомирська", "Позняки" працює по одній секції турнікетів на вихід та на вхід.

У Київському метрополітені кажуть, що додаткові входи-виходи відкриватимуть поступово, як тільки ситуація дозволятиме це зробити.

Тобто пасажирам варто готуватись до певних труднощів під час поїздки у метро – до великих черг до турнікетів та до тісноти у вагонах.

У Києві метро знову стане платним. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Що важливо знати?

Нагадаємо, що з понеділка Київський метрополітен працюватиме з 6:00 до 22:00, а міський наземний транспорт з 6:00 до 22:30.

Оплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками через платіжні програми та мобільний додаток "Київ цифровий".

Всі поїздки на транспортних картках користувачів були збережені, а QR-квитки – "заморожені". Ними можна сміливо скористатися.

Користувачі, які мали збережені поїздки на транспортних картках, зможуть переглянути їх у своєму додатку.

Якщо з 24 лютого карту валідували у транспорті, поїздки могли помилково списатись. Вони автоматично повернуться на карти протягом місяця.

Користувачі, які мали проїзні на березень, автоматично отримають проїзні на червень у додатку.

Коли кияни можуть повернутись додому

Влада столиці України визначилася, коли приблизно мешканці Києва можуть уже повертатися додому, звідки було рекомендовано евакуюватися у перші дні нападу Росії на Україну.

"Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8-9 травня можна буде поступово повертатися до столиці", – так Віталій Кличко вперше прокоментував, коли мешканцям Києва можна буде повертатись додому.

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