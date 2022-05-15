В Киеве снова придется платить за проезд в транспорте: сколько и к чему готовиться

Киевляне будут ездить в транспорте за деньги. Фото: коллаж "Сегодня"

С понедельника, 16 мая, в городской транспорт Киева возвращают оплату за проезд. Киевляне пользовались городским транспортом бесплатно с 24 февраля, когда российские войска вторглись на территорию Украины.

Сайт "Сегодня" узнавал, к каким изменениям стоит готовиться киевлянам.

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Сколько будем платить за проезд?

Всех волнует вопрос – сколько придется платить за проезд в городском транспорте. В социальных сетях, обсуждая тему оплаты проезда, киевляне вспоминают, что городские власти планировали поднять стоимость проезда до 20 гривен для приезжих и 12 гривен для киевлян, которые пользуются "Карточкой киевлянина". Мол, сейчас самое время поднять плату за проезд, чтобы поддержать транспортников, которые катали нас бесплатно почти три месяца.

Впрочем, как рассказали сайту "Сегодня" в КГГА, тема повышения стоимости проезда пока даже не обсуждается. Платить за проезд киевляне будут столько же, как и до войны – 8 гривен.

Сократят интервалы движения поездов

Сейчас Киевский метрополитен работает с определенными сложностями, поскольку используется как укрытие во время сигналов воздушной тревоги.

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Поезда курсируют с интервалом в 15 минут. За это время на перроне собирается очень много пассажиров. Через две станции вагоны поезда уже забиты пассажирами, а дальше по линии люди штурмуют вагоны пытаясь втиснутся во внутрь.

В утренние и вечерние часы пик пассажирам приходиться пропускать по 2-3 поезда, чтобы доехать в нужное место.

В Киевском метрополитене говорят, что уже с понедельника на линию будут выпущены дополнительные поезда.

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"Мы хотим сократить интервалы движения поездов в метрополитене до 5-7 минут. Сейчас поезда ходят с интервалом в 10-15 минут", – пояснила сайту "Сегодня" заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Интервалы движения поездов будут сокращать, но скопления пассажиров в вагонах и на перронах вряд ли получится избежать.

Проверка документов

Завтра будет проблематично подойти к турникетам для оплаты проезда. Сейчас у пассажиров, которые заходят в метро, полицейские проверяют паспорт и тех, у кого нет с собой документа – разворачивают. Это необходимая мера безопасности и ее, скорее всего, никто отменять не будет.

"Относительно проверки паспортов на входе в метро, то эта функция правоохранителей, и только они принимают решение о проверке документов, поскольку это составляющая безопасности. Пока все станции будут работать так", – добавляет Наталья Макогон.

Когда откроют все входы в метро

Многих киевлян интересует, когда на станциях метро откроют вторые входы и выходы. Сейчас пассажиры входят и выходят на станцию черед одну секцию турникетов. Например, на станции метро "Золотые ворота", "Житомирская", "Позняки" работает по одной секции турникетов на выход и на вход.

В Киевском метрополитене говорят, что дополнительные входы-выходы будут открывать постепенно, как только ситуация будет позволять это сделать.

То есть, пассажирам стоит готовится к определенным трудностям при поездках в метро – большим очередям к турникетам и к тесноте в вагонах.

В Киеве метро снова станет платным. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Что важно знать?

Напомним, что с понедельника Киевский метрополитен будет работать с 6:00 до 22:00, а городской наземный транспорт с 6:00 до 22:30.

Оплачивать за проезд пассажиры смогут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

Все поездки на транспортных картах пользователей были сохранены, а QR-билеты – "замороженные". Ими можно смело пользоваться.

Пользователи у которых были сохранены поездки на транспортных картах смогут просмотреть их в своем приложении.

Если с 24 февраля карту валидировали в транспорте, поездки могли ошибочно списаться. Они автоматически вернутся на карты в течение месяца.

Пользователи, которые имели проездные на март, автоматически получат проездные на июнь в приложении.

Когда киевляне могут вернуться домой

Власти столицы Украины определились, когда примерно жители Киева могут уже возвращаться домой, откуда было рекомендовано эвакуироваться в первые дни нападения России на Украину.

"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет постепенно возвращаться в столицу", – так Виталий Кличко впервые прокомментировал, когда жителям Киева можно будет возвращаться домой.

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