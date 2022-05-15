В Киеве снова придется платить за проезд в транспорте: сколько и к чему готовиться

Киевляне будут ездить в транспорте за деньги. Фото: коллаж "Сегодня"
С понедельника, 16 мая, в городской транспорт Киева возвращают оплату за проезд. Киевляне пользовались городским транспортом бесплатно с 24 февраля, когда российские войска вторглись на территорию Украины.
Сайт "Сегодня" узнавал, к каким изменениям стоит готовиться киевлянам.
Сколько будем платить за проезд?
Всех волнует вопрос – сколько придется платить за проезд в городском транспорте. В социальных сетях, обсуждая тему оплаты проезда, киевляне вспоминают, что городские власти планировали поднять стоимость проезда до 20 гривен для приезжих и 12 гривен для киевлян, которые пользуются "Карточкой киевлянина". Мол, сейчас самое время поднять плату за проезд, чтобы поддержать транспортников, которые катали нас бесплатно почти три месяца.
Впрочем, как рассказали сайту "Сегодня" в КГГА, тема повышения стоимости проезда пока даже не обсуждается. Платить за проезд киевляне будут столько же, как и до войны – 8 гривен.
Сократят интервалы движения поездов
Сейчас Киевский метрополитен работает с определенными сложностями, поскольку используется как укрытие во время сигналов воздушной тревоги.
Поезда курсируют с интервалом в 15 минут. За это время на перроне собирается очень много пассажиров. Через две станции вагоны поезда уже забиты пассажирами, а дальше по линии люди штурмуют вагоны пытаясь втиснутся во внутрь.
В утренние и вечерние часы пик пассажирам приходиться пропускать по 2-3 поезда, чтобы доехать в нужное место.
В Киевском метрополитене говорят, что уже с понедельника на линию будут выпущены дополнительные поезда.
"Мы хотим сократить интервалы движения поездов в метрополитене до 5-7 минут. Сейчас поезда ходят с интервалом в 10-15 минут", – пояснила сайту "Сегодня" заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
Интервалы движения поездов будут сокращать, но скопления пассажиров в вагонах и на перронах вряд ли получится избежать.
Проверка документов
Завтра будет проблематично подойти к турникетам для оплаты проезда. Сейчас у пассажиров, которые заходят в метро, полицейские проверяют паспорт и тех, у кого нет с собой документа – разворачивают. Это необходимая мера безопасности и ее, скорее всего, никто отменять не будет.
"Относительно проверки паспортов на входе в метро, то эта функция правоохранителей, и только они принимают решение о проверке документов, поскольку это составляющая безопасности. Пока все станции будут работать так", – добавляет Наталья Макогон.
Когда откроют все входы в метро
Многих киевлян интересует, когда на станциях метро откроют вторые входы и выходы. Сейчас пассажиры входят и выходят на станцию черед одну секцию турникетов. Например, на станции метро "Золотые ворота", "Житомирская", "Позняки" работает по одной секции турникетов на выход и на вход.
В Киевском метрополитене говорят, что дополнительные входы-выходы будут открывать постепенно, как только ситуация будет позволять это сделать.
То есть, пассажирам стоит готовится к определенным трудностям при поездках в метро – большим очередям к турникетам и к тесноте в вагонах.
В Киеве метро снова станет платным. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"
Что важно знать?
Напомним, что с понедельника Киевский метрополитен будет работать с 6:00 до 22:00, а городской наземный транспорт с 6:00 до 22:30.
Оплачивать за проезд пассажиры смогут транспортными картами через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".
Все поездки на транспортных картах пользователей были сохранены, а QR-билеты – "замороженные". Ими можно смело пользоваться.
Пользователи у которых были сохранены поездки на транспортных картах смогут просмотреть их в своем приложении.
Если с 24 февраля карту валидировали в транспорте, поездки могли ошибочно списаться. Они автоматически вернутся на карты в течение месяца.
Пользователи, которые имели проездные на март, автоматически получат проездные на июнь в приложении.
Когда киевляне могут вернуться домой
Власти столицы Украины определились, когда примерно жители Киева могут уже возвращаться домой, откуда было рекомендовано эвакуироваться в первые дни нападения России на Украину.
"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет постепенно возвращаться в столицу", – так Виталий Кличко впервые прокомментировал, когда жителям Киева можно будет возвращаться домой.