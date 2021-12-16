У Києві трамваї змінять графік роботи – список маршрутів

Столичні трамваї їздитимуть по-іншому. Фото: колаж "Сьогодні"
У ніч на п'ятницю, 17 грудня, у Києві змінять маршрути кілька трамваїв. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт трамвайних колій.
Про це повідомили у "Київпастрансі".
Як їздитимуть столичні трамваї?
У ніч на 17 грудня буде змінено маршрут трамваїв №29К.
З 23:00 до 05:00 рух трамваїв по вул. Ташкентська буде закрито.
Рух трамваїв маршруту №29К буде тимчасово організовано:
- "Дарницьке ТРЕД – ст. м. "Позняки".
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
- від Дарницького ТРЕД: 21:57, 22:14;
- від ст. м. "Бориспільська": 22:35, 22:50.
О 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власним маршрутом.
Крім того, буде скорочено режим роботи трамваїв маршруту №14. Це пов'язано з ремонтом трамвайних колій по вулиці Глибочицькій.
З 01:00 до 05:00 рух трамваїв по вулиці Глибочицькій буде закрито.
Останні відправлення трамваїв №14 за власним маршрутом:
- від Контрактової площі: 22:45, 23:00;
- від проспекту Відрадний: 23:54, 00:01.
О 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.
Чому відбуваються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої в роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. До того ж, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.
"Через це стаються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що через ці причини стаються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.
У столиці багато ДТП
Також причиною збою в роботі транспорту стають аварії. Достатньо невеликої ДТП, щоб на проїзній частині виник затор з тролейбусів.
Причиною збою в роботі трамваїв стають неправильно припарковані автомобілі
Так, водії залишають свої автомобілі поряд із трамвайними рейками, і транспорт не може проїхати. Водіям трамваїв доводиться чекати на автовласників та викликати на місце патрульну поліцію.
Як працює транспорт у карантин
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один з документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше, ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажира може вивести з транспорту поліція.
Раніше ми писали:
- У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, наприкінці робочої зміни в усіх маршрутках, тролейбусах та трамваях мають робити вологе прибирання.
Зняли триденний асфальт. У центрі Києва розрили величезну яму, рух перекрито (фото) – оновлено