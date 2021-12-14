У Києві стався збій в роботі громадського транспорту – чим доїхати до роботи

Зараз намагаються усунути причини затримки руху тролейбусів

Затримуються тролейбуси на шести маршрутах. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримується рух деяких тролейбусів. Це пов'язано як з технічними збоями, так і з ДТП в столиці.

Таку інформацію оприлюднив "Київпастранс".

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Де затримується рух

Тролейбуси № 24, 44



Затримується рух тролейбусів № 24, 44 на вул. Маршала Тимошенка з причини ДТП. На місце викликано поліцію

Тролейбуси № 29, 30, 31, 47



Затримується рух тролейбусів № 29, 30, 31, 47 на просп. Шухевича в напрямку вул. Милославська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

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Автобуси № 64



Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" з причини будівельних робіт.

Рух автобусів № 64 організовано до зупинки "Розвилка"

Одну з центральних вулиць перекрили

У Києві на вулиці Антоновича від будинку №30 до будинку №40 тимчасово обмежать рух транспорту до 17 січня 2022 року.

Обмеження пов’язані з виконанням робіт з прокладання інженерних мереж до об’єкта будівництва офісного центру, які здійснює товариство з обмеженою відповідальністю.

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