У Києві транспорт ходитиме по-новому: що змінилося

Рух перекриють до кінця місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 1 листопада до 30 листопада будуть внесені зміни до маршрутів тролейбусів № 24, 34. Дорожники проведуть капремонтпроспекту Героїв Сталінграда.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

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Рух тролейбусів проспектом Героїв Сталінграда на ділянці від вул. Маршала Тимошенка до вул. Героїв Дніпра буде закрито.

Тимчасова схема маршрутів / Фото: КГГА

Рух тролейбусів буде організовано:

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маршрут № 24 від просп. Свободи до вул. Маршала Тимошенка за власним маршрутом, далі – вул. Зої Гайдай – вул. Героїв Дніпра – просп. Героїв Сталінграда – вул. Північна;

маршрут № 34 трасою: ст. м. "Мінська" – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – вул. Олександра Архипенка – вул. Йорданська – просп. Степана Бандери – залізнична станція "Зеніт" – просп. Степана Бандери – просп. Оболонський – просп. Степана Бандери – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст. м. "Мінська".

Схема тролейбусного маршруту / Фото: КГГА

Для зручності пасажирів маршруту буде надано номер 34-К.

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах міста у робочі та вихідні дні у період з 7:00 до 20:00.

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Відповідна петиція була зареєстровано на сайті Київради.

"Для уникнення регулярних дорожніх або автомобільних пробок у денний час. Економія часу, здоров'я та засобів на пальне – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується таким чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян по місту на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд або роботи проводять у нічний час доби", – пише автор.

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