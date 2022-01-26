У Києві тролейбуси змінять рух – як доїхати до аеропорту "Жуляни"

У столиці громадський транспорт їздитиме по-іншому / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на 27 січня буде змінено маршрут тролейбусів №92Н, який їздить до аеропорту "Жуляни". Комунальники ремонтуватимуть контактну мережу тролейбуса на просп. Правди – вул. І. Виговського.

Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.



З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

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"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського по діючій трасі, далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

У службі зазначають, що о 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за звичним маршрутом.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.

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