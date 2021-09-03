У Києві в Костелі Святого Миколая спалахнула пожежа (відео)

Пожежу в Костелі Святого Миколая намагаються загасити. Колаж: "Сьогодні"

У Києві в п'ятницю ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая на вулиці Велика Васильківська, 75.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, займання сталося між першим і другим поверхами.

"Міські рятувальні служби, 15 фахівців ДСНС і чотири одиниці техніки ліквідують пожежу в Костелі Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській. Займання сталося між першим і другим поверхами і швидко поширилося на покрівлю будівлі. Ранг пожежі – 2", – повідомив Кличко.

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Що стало причиною загоряння – поки невідомо.

Нещодавно ми також писали про те, що в Броварах (Київська область) сталася масштабна пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, 11. Вогонь охопив весь дах будинку. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. Врятували чотирьох осіб.

Також повідомлялося, що у дворі 5-поверхового житлового будинку на вулиці Олеся Гончара, 14/26 у Шевченківському районі столиці, загорівся автомобіль. Причину пожежі намагаються встановити.