У Києві ввечері скасують рейси міської електрички – список

Деякі електрички не вийдуть на маршрути. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Києві 30 грудня скасовують курсування деяких вечірніх рейсів міської електрички. Зміни будуть внесені з технічних причин.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Список змін
Ввечері очікується скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:
- № 7416,
- № 7423,
- № 7424,
- № 7431.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - зазначили у "Київпастрансі".
Зміни у новорічну ніч
В ніч з 31 грудня на 1 січня міський транспорт Києва змінить графіки роботи. На дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування. Фунікулер працюватиме цілодобово.
31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:
- "Золоті ворота",
- "Контрактова площа",
- "Поштова площа",
- "Хрещатик",
- "Майдан Незалежності".
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