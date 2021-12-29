Завтра у Києві скасують рейси міської електрички – список

Зранку 30 грудня в Києві внесуть зміни у курсування міської електрички. Зокрема, скасують кілька ранкових рейсів.
Про це повідомили у "Київпастрансі".
Які рейси скасують
З технічних причин скасовують на ранок такі рейси:
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- № 7307,
- № 7308,
- № 7315,
- № 7316.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - зазначили у "Київпастрансі".
Міський транспорт працюватиме довше
Новорічної ночі міський транспорт Києва змінить графіки роботи. На дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування. Фунікулер працюватиме цілодобово.
31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:
- "Золоті ворота",
- "Контрактова площа",
- "Поштова площа",
- "Хрещатик",
- "Майдан Незалежності".
Раніше ми писали:
- Швидкісні трамваї у Києві 29 грудня їздитимуть за зміненим графіком. Кількість рейсів істотно скоротять пізно ввечері.
- У Києві 29 грудня скасували курсування кілька ранкових та вечірніх рейсів міської електрички.