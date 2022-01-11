В Києві внесли зміни в роботу громадського транспорту – список нових маршрутів

Рух транспорту організовано по іншим маршрутам. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві зранку 11 січня стався збій в роботі громадського транспорту. Автобуси пустили по новому маршруту, а рейси деяких електричок скасували.

Про це попередили у Київпастрансі.

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Автобуси № 46

Змінено рух автобусів № 46 по вул. Микитенка з причини проведення ярмарки.

Рух автобусів організовано по вул. Вільде.

Трамваї № 11, 12, 16, 19

Змінено рух трамваїв № 11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівській / вул. Оленівській в напрямку Контрактової Площі з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух трамваїв організовано до Подільського депо.

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Електрички

11 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

11.01.22(ранок) №7307,7308,7315,7316

11.01.22(вечір) №7416,7423,7424,7431 по технічним причинам.

Зміни маршрутів тролейбусів

Тролейбуси № 92Н

Зміни відбудуться у ніч проти 11 січня через ремонт контактної мережі мережу тролейбуса по проспекту Правди – вулиці І. Виговського.

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З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вулиці І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вулиці Білицька.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Тролейбуси № 93Н



Зміни відбудуться у ніч проти 11 січня через ремонт контактної мережі по вулиці Чорнобильській – вулиці Ірпінській.



З 00:30 до 05:30 буде змінено рух тролейбусів. Рух буде організовано за маршрутом:

Станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Льва Толстого – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги (до проспект Академіка Палладіна).

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