У Києві відновили два тролейбусні та один трамвайний маршрут – розклад

У столиці змінився рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві відновили роботу трамваї №16 та тролейбуси №37 і №40.
Про це повідомили у КМДА.
Так, трамвай №16 курсує від Контрактової площі до станції метро "Героїв Дніпра". Інтервал руху 20-25 хвилин.
Тролейбус №37 – від вулиці Милославської до станції метро "Лісова." Інтервал руху 25 хвилин.
Тролейбус №40 – від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту. Інтервал руху 20 хвилин.
Весь перелік актуальних маршрутів наземного транспорту можна подивитися тут.
У Києві знову можна буде доїхати до всіх станцій метро – дата
З четверга, 21 квітня, у Києві відновлюється рух потягів метро до станції "Лісова". Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Про це повідомили у КМДА.
Рух поїздів здійснюється:
- Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";
- Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
- Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".
Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".
Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".
Варто зазначити, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.