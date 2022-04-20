У Києві відновили два тролейбусні та один трамвайний маршрут – розклад

У столиці змінився рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві відновили роботу трамваї №16 та тролейбуси №37 і №40.

Про це повідомили у КМДА.

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Так, трамвай №16 курсує від Контрактової площі до станції метро "Героїв Дніпра". Інтервал руху 20-25 хвилин.

Тролейбус №37 – від вулиці Милославської до станції метро "Лісова." Інтервал руху 25 хвилин.

Тролейбус №40 – від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту. Інтервал руху 20 хвилин.

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Весь перелік актуальних маршрутів наземного транспорту можна подивитися тут.

У Києві знову можна буде доїхати до всіх станцій метро – дата

З четверга, 21 квітня, у Києві відновлюється рух потягів метро до станції "Лісова". Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин. Про це повідомили у КМДА.

Рух поїздів здійснюється:

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Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".

Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".

Варто зазначити, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.

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