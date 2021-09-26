У Києві спалахнула пожежа в хостелі – загинув чоловік, ще один вистрибнув з вікна (фото)

Пожежа спалахнула в одній з кімнат / Фото: Колаж: Сьогодні

У Святошинському районі Києва 26 вересня спалахнула пожежа в хостелі на вулиці Симиренка, 36. У результаті пожежі загинула людина.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Києві в Facebook.

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Ще одному гостю хостела, щоб врятуватися з вогню, довелося вистрибнути з вікна. Чоловік отримав травми після падіння – у нього зламана ключиця. Постраждалого доставили до лікарні для обстеження.

Також на той час, як на місце НП прибули рятувальники, ще один чоловік зміг вибратися з палаючої кімнати і спустився драбиною на вулицю.

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Під хостел переобладнали адміністративне приміщення / Фото: ГСЧС

У пожежі загинув чоловік 1987 року народження. Його тіло знайщли під час усунення загоряння на третьому поверсі.

Зазначимо, що загальна площа пожежі в хостелі становила 40 квадратних метрів. Відомо, що під хостел переобладнали адміністративну будівлю.

З початку року в пожежах загинули понад 1000 українців

За даними ДСНС, в Україні тільки за добу 15 серпня сталося 398 пожеж, дві особи померли у вогні. А з початку року сталося 56 038 загорянь, 1086 осіб загинули, 950 постраждали.

Найбільше загорянь – 18 782 – було в житлових секторах.

Нещодавно ми також писали, що в Броварах (Київська область) сталася масштабна пожежа в п'ятиповерховому будинку на вулиці Гагаріна, 11. Вогонь охопив весь дах будинку.

А у дворі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Олеся Гончара, 14/26, у Шевченківському районі столиці загорівся автомобіль.