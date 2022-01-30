У Києві затримується громадський транспорт

У роботі трамваїв стався збій / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 30 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Наразі рух деяких маршрутів затримується.

Про це пише Київпастранс.

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Що з транспортом?

Затримується рух трамваїв № 16 на вул. Добринінської у напрямку вул. Героїв Дніпра з технічних причин. На місце виїхали представники відповідальної служби підприємства.

Чи є затори?

Сьогодні у Києві немає серйозних заторів. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

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