У Києві затримується громадський транспорт

У роботі трамваїв стався збій / Фото: Колаж: Сьогодні
У неділю, 30 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Наразі рух деяких маршрутів затримується.
Про це пише Київпастранс.
Що з транспортом?
Затримується рух трамваїв № 16 на вул. Добринінської у напрямку вул. Героїв Дніпра з технічних причин. На місце виїхали представники відповідальної служби підприємства.
Чи є затори?
Сьогодні у Києві немає серйозних заторів. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.
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