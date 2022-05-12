У Києві закривали рух поїздів червоною гілкою через Дніпро: що сталося

Сьогодні у метро стався збій / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві було закрито рух поїздів на червоній гілці через збій у системі. Про це розповів кореспондент сайту "Сьогодні" Олександр Марущак.

За його словами, на станції метро "Житомирська" зібралося чимало пасажирів, але як пояснили співробітники підземки – це цілком нормально для роботи метро.

Реклама

"У підземці кажуть, що рух поїздів на червоній гілці метро вже відновлено. Як пояснили нам на станції метро "Житомирська", поїзди курсують за звичайним графіком. Через що стався збій у роботі підземки на червоній гілці, наразі невідомо", – розповів він й опублікував фото.

Наразі все обладнання вже перевірено, зупинка була з технічних причин й рух відновлено.

Реклама

"Все через дивну русню", – сказав хлопець у переповненому вагоні.

Ситуація з транспортом у Києві

У Києві відновлять обов'язкову оплату проїзду у громадському транспорті. Вона буде такою самою, як і до початку війни. Це рішення допоможе наповнювати міський бюджет столиці.

У столиці визначили нові назви для 5 станцій метро. Добір пропозицій проводився до 1 травня. Загалом у голосуванні взяли участь 170 646 користувачів.

Влада столиці України визначилася, коли приблизно мешканці Києва можуть повертатися додому. Їм було рекомендовано евакуюватись у перші дні нападу Росії на Україну.