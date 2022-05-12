У Києві обмежили рух "червоною" гілкою метро: як ходять потяги

Поїзди не проїжджатимуть дві станції метро на червоній гілці

Стало відомо як ходимо метро у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві поїзди по червоній лінії метро курсують між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна" та між станціями "Лівобережна" – "Лісова". Про це повідомляє прес-служба КМДА. Telegram-каналі .

У КМДА зазначили, що про відновлення повноцінного руху лінією буде повідомлено додатково.

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В даний час громадський транспорт столиці працює в умовах військового стану. Графік та режим роботи можуть оперативно змінюватись.

Метро працює для перевезень пасажирів з 6:30 до 20:00. Поїзди метро на час повітряної тривоги зупиняють рух наземною ділянкою на "червоній лінії", а на "зеленій" – не курсують через Південний міст.

Ситуація з транспортом у Києві

У Києві відновлять обов'язкове оплату проїзду у громадському транспорті . Вона буде такою самою, як і до початку війни. Це рішення допоможе наповнювати міський бюджет столиці.

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У столиці визначили нові назви для 5 станцій метро . Добір пропозицій проводився до 1 травня. Загалом у голосуванні взяли участь 170 646 користувачів.

Влада столиці України визначилася, коли приблизно мешканці Києва можуть уже повертатися додому , звідки було рекомендовано евакуюватись у перші дні нападу Росії на Україну.