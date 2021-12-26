У Києві "замінували" Blockbuster Mall

У столиці "замінували" ТЦ / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві надійшло повідомлення про замінування ТЦ. З приміщення евакуйовано відвідувачів та персонал.
Про це повідомив Київ Оперативний.
Ще один ТЦ заміновано. Цього разу – Blockbuster Mall. Для перевірки чекають на відповідні служби.
"Тільки уявіть, які це збитки перед святами", – йдеться у повідомленні.
У поліції Києва кажуть, що повідомлення про замінування ТЦ надійшло на електронну пошту ТЦ. На місце виїхали кінологи та вибухотехніки. Проводиться перевірка. З приміщення евакуйовано відвідувачів та персонал.
У Києві почастішали випадки мінування
У суботу, 25 грудня, у Києві повідомили про мінування торгового центру River Mall.
Інформація про вибухівку у приміщенні надійшла на електронну пошту ТРЦ. На місце виїхали кінологи та вибухотехніки.
Ще у Києві того ж дня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст замінований.
У Бердянську поліція викрила підлітка, який у змові з російським хакером кілька днів "мінував" навчальні заклади міста.
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