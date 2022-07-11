У Києві скаржаться на запах гару у повітрі. Ми дізналися, що відбувається

У Києві скаржилися на запах гару. / Фото: Колаж: Сьогодні
Кияни скаржаться на неприємний запах гару в повітрі. В Мережі повідомляють про пожежу на торфовищах. Рятувальники кажуть, що ситуація вже нормалізувалася, однак радять не відчиняти вікна.
Сайт "Сьогодні" дізнався, що відбувається у столиці.
У соціальних мережах пишуть, що горілим пахне через пожежу на торфовищах у Київській області, а вітер несе дим у бік Києва.
Втім, рятувальники не підтверджують інформацію про пожежу на торфовищах.
"У Київській області торфовища не горять. Наразі немає інформації про пожежі на торфовищах чи лісових масивах", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Київської області.
В управлінні екології та природних ресурсів КМДА нам повідомили, що вранці на правому березі Києва спостерігалася невелика задимленість та середня забрудненість повітря.
"Станом на 11 годину ситуація нормалізувалася – повітря чисте по всьому місту", – розповіли в управлінні.
Згодом в ДСНС підтвердили пожежу
О 13:05 рятувалики повідомили, що на півночі області у Новій Греблі, Бородянської ОТГ, все таки тліють торфовища
"Із самого ранку в Києві відчувається запах гару, що може викликати занепокоєння мешканців столиці. Запевняємо, що у Києві спокійно та серйозних пожеж не спостерігається. На півночі області у Новій Греблі, Бородянської ОТГ, тліють торфовища. Вітер несе запах диму у бік столиці. Показники повітря в межах норми", – запевнили у ДСНС.
Жителям столиці, які все ще відчувають запах гару, порадили щільно зачинити вікна та двері, доки запах розсіється, і тільки після цього відчиняйти.
У ДСНС Київської області сайту "Сьогодні" уточнили, що вранці було виявлено пожежу на торфовищах.
"Торф'яники тліють в одному місці біля населеного пункту Нова Гребля. Там було виявлено загоряння. Попередньо горить на площі 0,2 га", – розповіли у ДСНС Київської області.
Нагадаємо, за станом повітря у режимі реального часу можна спостерігати на сайті Управління екології та у додатку "Київ Цифровий".
Контроль якості повітря
У Києві продовжують удосконалювати міську систему моніторингу якості повітря. В усіх районах міста змонтовано 46 датчиків моніторингу якості повітря.
"Це суттєвий крок до розширення існуючої системи контролю за станом повітря у столиці", – зазначив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Оленич.
На відміну від датчиків громадського контролю, встановлені містом індикативні датчики аналізують повітря за більшою кількістю показників, є сертифікованими, більш точними та інформативними.
За словами директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинка, система спирається на міську бездротову мережу LoRaWAN для передачі даних. Щоби вона працювала, у кожному районі Києва було встановлено 295 базових станцій.
"На першому етапі тестуємо та налаштовуємо систему, збираємо та аналізуємо інформацію. Цього року плануємо інтегрувати інформацію про стан повітря до "Київ Цифрової", — сказав Половінко.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що найбільше забруднює повітря у Києві. Також ми писалипро новий винахід вчених, який очищає повітря краще за дерева.