В Киеве жалуются на запах гари в воздухе. Мы узнали, что происходит

В Киеве жаловались на запах гари. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне жалуются на неприятный запах гари в воздухе. В Сети сообщают о пожаре на торфяниках. Спасатели говорят, что ситуация уже нормализовалась, однако советуют не открывать окна.

Сайт "Сегодня" узнал, что происходит в столице.

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В социальных сетях пишут, что горелым пахнет из-за пожара на торфяниках в Киевской области, а ветер несет дым в сторону Киева.

Впрочем, спасатели не подтверждают информацию про пожар на торфяниках.

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"В Киевской области торфяники не горят. На данный момент нет информации про пожары на торфяниках или лесных массивах", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киевской области.

В управлении экологии и природных ресурсов КГГА нам сообщили, что утром на правом берегу Киева, наблюдалась небольшая задымленность и средняя загрязненность воздуха.

"По состоянию на 11 часов ситуация нормализовалась – воздух чист по всему городу", – рассказали нам в управлении.

Вскоре в ГСЧС подтвердили пожар

В 13:05 спасатели сообщили, что на севере области в Новой Гребле, Бородянской ОТГ, все же тлеют торфяники.

"С самого утра в Киеве чувствуется запах гари, что может вызвать беспокойство жителей столицы. Уверяем, что в Киеве спокойно и серьезных пожаров не наблюдается. На севере области в Новой Гребле, Бородянской ОТГ, тлеют торфяники. Ветер несет запах дыма в сторону столицы. Показатели воздуха в пределах нормы", – заверили в ГСЧС.

Жителям столицы, которые все еще чувствуют запах гари, посоветовали плотно закрыть окна и двери, пока запах не рассеется, и только после этого открывать.

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Напомним, за состоянием воздуха в режиме реального времени можно наблюдать на сайте Управления экологии и в приложении "Киев Цифровой".

Контроль качества воздуха

В Киеве продолжают совершенствовать городскую систему мониторинга качества воздуха. Во всех районах города смонтировано 46 датчиков мониторинга качества воздуха.

"Это существенный шаг к расширению существующей системы контроля состояния воздуха в столице", — отметил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич.

В отличие от датчиков общественного контроля, установленные городом индикативные датчики анализируют воздух по большему количеству показателей, являются сертифицированными, более точными и информативными.

По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко, система опирается на городскую беспроводную сеть LoRaWAN для передачи данных. Чтобы она работала, в каждом районе Киева было установлено 295 базовых станций.

"На первом этапе тестируем и настраиваем систему, собираем и анализируем информацию. В этом году планируем интегрировать информацию о состоянии воздуха в "Киев Цифровой", — сказал Половинко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что больше всего загрязняет воздух в Киеве. Также мы писали о новом изобретении ученых, которое очищает воздух лучше деревьев.