У Києві жорстоко побили ветерана АТО за зауваження у парку. Ми дізналися подробиці (відео)

В Києві побили ветерана АТО. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві група молодиків побила ветерана АТО після того, як він зробив зауваження щодо вживання алкоголю у парку.

Про це повідомив Telegram-канал "Всевидюче око".

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Після того, як чоловік спробував відмовити порушників від вживання алкоголю у громадському місці, вони вчинили скандал із бійкою. Лаючись із учасником бойових дій на Донбасі, вони кричали "Нам насрати на ветерана, ти долб**б" .

Що нам вдалося дізнатися

Бійка сталася у Голосіївському районі на вулиці Якубовського. Чоловік у вечірній час вигулював собаку і зробив зауваження молодикам. У відповідь вони накинулися на одного цілим натовпом.

У поліції Києва кажуть, що наразі встановлюють всі обставини інциденту.

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"Ми підтверджуємо факт бійки на вулиці Якубовського. Поліцію на місце викликав перехожий. Але коли на місце приїхали патрульні, там уже не було ні потерпілого, ні правопорушників. За фактом події інформація внесена до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події", – розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Києва.

Також у поліції кажуть, що перевіряють інформацію, чи є чоловік учасником бойових дій.

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У Києві знайшли вбитим ветерана АТО

Вночі у Дарницькому районі Києва виявили тіло чоловіка у занедбаному будинку. Загиблим виявився ветеран АТО.

За попередньою інформацією, вбитого чоловіка затягли до будівлі, де тіло пролежало добу. За словами друзів загиблого, він є 36-річним ветераном АТО, звати Дмитро.

Як розповіли друзі загиблого, після повернення із зони бойових дій він підробляв на будівництві та винаймав житло. Грошей не вистачало, і цього літа він оселився в покинутому будинку на "Славутичі".

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