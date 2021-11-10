У Київському метрополітені шукають господаря втрачених подарунків

Подарунки передали до бюро знахідок / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 9 листопада, у бюро знахідок метрополітенупередали втрачені подарунки. У комунальному підприємстві шукають хазяїна.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

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Подробиці

У бюро знахідок передали дві святкові коробки.

"Ми не хочемо, щоб свято було втрачено. Давайте допоможемо знайти власника, і щоб цей День народження у іменинника був найкращим. Віримо й знаємо, що дива бувають!", – заявили у метрополітені.

Телефон бюро знахідок (044) 238 43 13. Робочі години з 08:00 по 17:00.

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Як нині працює метро

Міський транспорт та метрополітенпрацює у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання. Порушники карантину мають сплачувати штрафи.

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