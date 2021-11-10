У Київському метрополітені шукають господаря втрачених подарунків

Подарунки передали до бюро знахідок / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 9 листопада, у бюро знахідок метрополітенупередали втрачені подарунки. У комунальному підприємстві шукають хазяїна.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".
Подробиці
У бюро знахідок передали дві святкові коробки.
"Ми не хочемо, щоб свято було втрачено. Давайте допоможемо знайти власника, і щоб цей День народження у іменинника був найкращим. Віримо й знаємо, що дива бувають!", – заявили у метрополітені.
Телефон бюро знахідок (044) 238 43 13. Робочі години з 08:00 по 17:00.
Як нині працює метро
Міський транспорт та метрополітенпрацює у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання. Порушники карантину мають сплачувати штрафи.
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