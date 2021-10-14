Як виглядає депо в Київському метрополітені зсередини: відео

Харківське депо побудували 14 років тому, щодня звідти виїжджають 43 поїзди

Як виглядає Харківське депо в Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському метрополітені наймолодше електродепо "Харківське" відкрили в 2007 році. Зараз там обслуговується 254 вагони.

У КП показали, як депо виглядає зсередини.

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Кожного дня працівники метро формують з вагонів 43 поїзди, які перевозять пасажирів зеленої лінії. Решта залишаються для ремонту і як резерв.

"Депо має зручне облаштування цехів, сучасні системи для ремонту та обслуговування рухомого складу. Колектив "Харківського" – 507 спеціалістів. Крім машиністів поїздів, тут працюють маневрові машиністи, електромонтери, слюсарі, чергові по депо", – зазначили в пресслужбі метрополітену.

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Найстаршому працівнику 79 років – він займається обслуговуванням і ремонтом електрообладнання. А найдовше – 52 роки – працює завідувачка будинку відпочинку локомотивних бригад.