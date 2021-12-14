Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Розділи силою. Охоронці довели до інфаркту пенсіонерку у супермаркеті Києва (оновлено)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 15:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Охоронцям нібито здалося, що бандаж жінки – це украдена річ
У столиці охоронці супермаркету розділили покупницю
У столиці охоронці супермаркету розділили покупницю / Фото: Колаж: Сьогодні

У соціальних мережах кияни обговорюють скандальну ситуацію, коли охорона будівельного супермаркету розділа 67-річну покупницю, запідозривши її у крадіжці вішалки. Як повідомляють очевидці інциденту, вішалки у жінки не знайшли, але своїми діями довели до серцевого нападу.

Чи була заява

Як повідомляли сайту "Сьогодні" у поліції Києва, інцидент стався у супермаркеті "Епіцентр" в Оболонському районі столиці.

Реклама

"До нас із заявою до поліції ніхто з постраждалих не звертався, також не надходило повідомлень про цей конфлікт від медиків. Зараз співробітниками Оболонського відділення поліції проводиться перевірка даної інформації, встановлюється особа жінки. Інцидент стався у супермаркеті на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці", – повідомили у поліції Києва.

Що кажуть у супермаркеті

У самому "Епіцентрі" коментують інцидент із покупкою та охороною так:

"Наразі триває службове розслідування щодо ситуації в ТЦ на Почайній. На час службового розслідування причетних співробітників відсторонено. Якщо з'ясується їхня вина, вони обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Для "Епіцентру" клієнти завжди на першому місці, тому навіть до з'ясування обставин ми готові надати будь-яку допомогу потрібній клієнтці. Ми щиро шкодуємо щодо цієї ситуації", – повідомили нам у компанії.

Раніше ми писали, що у київському магазині стався конфлікт через одноразові пакети.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 489

захворіло за тиждень в Києві

-12%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти