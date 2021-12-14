Розділи силою. Охоронці довели до інфаркту пенсіонерку у супермаркеті Києва (оновлено)

Охоронцям нібито здалося, що бандаж жінки – це украдена річ

У столиці охоронці супермаркету розділили покупницю / Фото: Колаж: Сьогодні

У соціальних мережах кияни обговорюють скандальну ситуацію, коли охорона будівельного супермаркету розділа 67-річну покупницю, запідозривши її у крадіжці вішалки. Як повідомляють очевидці інциденту, вішалки у жінки не знайшли, але своїми діями довели до серцевого нападу.

Чи була заява

Як повідомляли сайту "Сьогодні" у поліції Києва, інцидент стався у супермаркеті "Епіцентр" в Оболонському районі столиці.

Реклама

"До нас із заявою до поліції ніхто з постраждалих не звертався, також не надходило повідомлень про цей конфлікт від медиків. Зараз співробітниками Оболонського відділення поліції проводиться перевірка даної інформації, встановлюється особа жінки. Інцидент стався у супермаркеті на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці", – повідомили у поліції Києва.

Що кажуть у супермаркеті

У самому "Епіцентрі" коментують інцидент із покупкою та охороною так:

"Наразі триває службове розслідування щодо ситуації в ТЦ на Почайній. На час службового розслідування причетних співробітників відсторонено. Якщо з'ясується їхня вина, вони обов'язково будуть притягнуті до відповідальності. Для "Епіцентру" клієнти завжди на першому місці, тому навіть до з'ясування обставин ми готові надати будь-яку допомогу потрібній клієнтці. Ми щиро шкодуємо щодо цієї ситуації", – повідомили нам у компанії.

Раніше ми писали, що у київському магазині стався конфлікт через одноразові пакети.

Читайте також: