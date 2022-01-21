У Києві різко подорожчає проїзд у метро. Розповідаємо, як заощадити

Кияни знову обговорюють собівартість проїзду у міському транспорті. Економічно обґрунтований тариф у столичному метрополітені становить 22 гривні

Для економії у столиці можна оформити карту киянина. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві різко подорожчає метро до 22 гривень. Такі зміни мали відбутися з 1 січня, але поки що питання відклали. Щоб не платити таку суму за одну подорож, можна оформити картку киянина.

Сайт "Сегодня" докладно розповість, як зробити картку киянина.

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Які документи потрібні?

Для отримання "Карти киянина" громадяни подають до банку заяву та такі документи:

паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків,

документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (квиток, студент, що навчається, студентський квиток, довідка з місця роботи і т. д.);

посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (за наявності);

довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО/ООС.

Хто може одержати?

всі кияни, зареєстровані у столиці,

вимушені переселенці із зони АТО,

всі, хто працює у Києві відповідно до законодавства України,

учні та студенти всіх навчальних закладів міста, а також батьки (опікуни) дітей, які отримують повну загальну середню освіту у навчальних закладах міста Києва.

Що дає Муніципальна карта "Картка киянина":

Ідентифікаційний додаток (Ідентифікаційні дані картки, персональні дані власника картки).

Соціальний додаток (інформація про перелік пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до законодавства України та додаткових пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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Транспортний додаток (електронний ресурс, що зберігається в автоматизованій системі обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності та містить інформацію про наявність у власника муніципальної картки "Карта киянина" кількості поїздок, проїзних квитків та/або балансу грошових коштів).

Платіжний додаток (Можливість зарахування дотацій, пенсій, допомог, адресних, цільових, компенсаційних та інших соціальних виплат на картковий рахунок, відкритий у банку – учаснику проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина" і який прив'язаний до конкретної муніципальної картки "Картка киянина").

Комунальний додаток – надання та облік пільг та субсидій при оплаті житлово-комунальних послуг.

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Медичний додаток – надання та облік повного спектру медичних послуг, зокрема й медичного страхування.

Торговий додаток – надання та облік знижок у роздрібних торговельно-сервісних підприємствах, аптеках, медичних установах, закладах культури тощо.

Освітній додаток – надання та облік послуг та сервісів учням навчальних закладів міста Києва.

Чи можуть картку оформити за вас?

Так, це можуть зробити уповноважені представники:

опікуни,

довірені особи, які мають право вчиняти юридичні дії на користь тієї чи іншої особи.

Ці люди повинні зібрати всі необхідні документи для оформлення картки та звернутися до найближчого відділення Ощадбанку.

Навіщо потрібна карта киянина?

У ній є кілька важливих функцій:

можливість верифікації по Bank ID для отримання онлайн-адміністративних послуг;

для отримання онлайн-адміністративних послуг; доступ до електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина". Наприклад, запис дитини в чергу до дитсадка, оплата комуналки, можливість проголосувати за петиції та публічний бюджет;

за петиції та публічний бюджет; карту можна використовувати як проїзний, поповнювати її та оплачувати поїздки. А пільговики можуть їздити з нею взагалі безкоштовно;

поповнювати її та оплачувати поїздки. А пільговики можуть їздити з нею взагалі безкоштовно; з карткою можна отримати знижки в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торгівельний дім "Уест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах 3-7%), а також соціальний хліб у "Київхлібі";

в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торгівельний дім "Уест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах 3-7%), а також соціальний хліб у "Київхлібі"; можна, можливо відвідувати зоопарк, заплативши до 50% вартості квитка.

Що відомо про подорожчання проїзду?

Раніше у КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпечне перевезення пасажирів. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (за умови купівлі 1-9 поїздок). Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижкою. Одна подорож коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації на 24 години, 48 та 72 години. Пільги на проїзд діятимуть і надалі.

Крім того, у Києві за громадським транспортом подорожчають маршрутки, при цьому всі пільгові категорії зберігаються.

Також стало відомо, що якщо у Києві все-таки запровадять нові ціни на проїзд у громадському транспорті, вартість студентського безлімітного проїзного становитиме майже 1500 грн. Це більше, ніж більшість академічних стипендій.

Мешканці столиці розлючені – вони проти такого різкого стрибка цін. І лише небагато оптимістів вірять, що це допоможе покращити роботу транспорту, на якому щодня їздять тисячі людей.

Скільки насправді має коштувати проїзд у Києві?

Кияни знову обговорюють собівартість проїзду у міському транспорті. Економічно обґрунтований тариф у столичному метрополітені становить 22 гривні. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на Департамент економіки та інвестицій та Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Але чи це так насправді?

У КМДА сайту "Сьогодні" пояснили, що озвучені ті цифри, про які йшлося ще минулого року, коли влада планувала збільшити вартість проїзду у міському транспорті. Він, до речі, мав подорожчати з 1 січня, але питання подорожчання вартості проїзду у транспорті Києва відклали.