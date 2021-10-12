У "Київзеленбуд" знову прийшли з обшуками – подробиці

У «Київзеленбуді» знову обшуки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 12 жовтня співробітники Подільської окружної прокуратури прийшли з повторним обшуком до приміщень "Київзеленбуду".

Про це повідомили в КМДА.

Реклама

З перевіркою прийшли через "об'єкт, стосовно якого вже були проведені обшуки і вилучено документацію". Кримінальне провадження стосовно відкрили ще в лютому 2019 року – за договорами, укладеними в 2018-му, і робіт, які проводили на початку 2019-го.

На сайті нагадали, що в травні цього року прокуратура прийшла у "Київзеленбуд" через відкрите кримінальне провадження про ухилення від податків під час капітальних ремонтів столичних парків та скверів.

Обшуки в департаментах КМДА

8 жовтня прокуратура провела обшуки в управлінні освіти Святошинської РДА і в офісних приміщеннях підрядників через неякісну установку пожежної сигналізації у школах.

18 серпня пройшли обшуки в Департаменті освіти Київської міської державної адміністрації (КМДА), співробітники якого підозрюються в нецільовому використанні бюджетних коштів на більш ніж 1 млн грн.

17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему крадіжки коштів при проведенні робіт з капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.

17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі міста Києва.

16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються у розкраданні 7 млн грн на придбання товарів і виконанні робіт з капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.