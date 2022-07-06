COVID-обмеження у Київському метрополітені – чи варто носити маску у підземці

У Київському метрополітені продовжують звучати оголошення щодо епідемії коронавірусу. У вагонах поїздів після оголошення наступної станції, пасажирів закликають правильно носити маски . Сайт "Сегодня" з'ясовував, коли перестануть звучати ці оголошення та чому їх включають досі.

Дуже ріже слух

Кияни перестали носити маски у метро 24 лютого, коли почалася війна. Точніше, тоді люди заходили ще в метро в масках, але розуміли, що їхнє носіння вже марне – війна набагато страшніша за будь-яку епідемію.

Зараз, коли пасажири без масок їдуть у вагоні метро, то чути заклики правильно носити маску – виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно. Хоча, іноді зустрічаються пасажири, які досі носять на обличчі медичні маски.

Що кажуть у метро?

У Київському метрополітені запевняють, що поки що не збираються прибрати ці оголошення зі списку, який включає машиніст поїзда гучним зв'язком.

У підземці посилаються на постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня та 27 травня цього року.

"Відповідно до пункту №1 постанови Кабміну, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 на території України, дії карантину продовжені до 31 серпня 2022 року", – відповіли у прес-службі Київського метрополітену на запит сайту "Сегодня".

Там додають, що на період військового стану дотримання протиепідеміологічних заходів носить рекомендаційний характер. Тому в метро поки не планують прибирати оголошення про маски та коронавірус. Пасажирам доведеться слухати їх у вагонах поїздів, як мінімум, до кінця літа.

Що відбувається у метро?

Раніше ми повідомляли, що питання перейменування п'яти станцій Київського метрополітену затягується . Нагадаємо, про наміри перейменувати станції столичні чиновники заявили ще на початку квітня, але поки що цього не сталося. Сайт "Сегодня" з'ясовував, коли чекати на нові назви.

Також ми з'ясували, як можна потрапити на станції метро у нічний час коли звучить сигнал повітряної тривоги. І розібралися, для чого на дверях станцій метро з'явилися номери телефонів.

Влада Києва запланувала прибрати кіоски, розташовані біля станцій метро. Ми зясували для чого це потрібно.