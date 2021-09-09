У міжнародному аеропорту "Бориспіль" назвали найпопулярніші напрямки

Куди найчастіше літають пасажири з "Борисполя". Фото: колаж "Сьогодні"
У міжнародному аеропорту "Бориспіль", який очолив рейтинг найбільших вітчизняних аеропортів, назвали найпопулярніщі міжнародні напрямки серед пасажирів. Це відкриті для подорожей українців Туреччина, Єгипет, а також Греція.
Про це повідомляє пресслужба аеропорту.
"Сумарно частка подорожуючих на рейсах до цих країн становила 46% від загальної кількості відправлених з аеропорту "Бориспіль" пасажирів", – повідомляють в пресслужбі підприємства.
Найбільше пасажирів було перевезено за наступними напрямками:
- Анталія
- Шарм-ель-шейх
- Стамбул
- Хургада
- Даламан
- Тіват
- Амстердам
- Бодрум
- Тель-Авів
- Іракліон
"Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи
Впливова британська консалтингова компанія Skytrax анонсувала переможців рейтингу The World & Best Airports in 2021 – серед найкращих Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи:
- Міжнародний аеропорт Будапешт (BUD)
- Міжнародний аеропорт Бухарест (OTP)
- Талліннський міжнародний аеропорт (TLL)
- Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX)
- Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)
- Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS)
- Міжнародний аеропорт "Белград" (BEG)
- Аеропорт "Братислава" (BTS)
- Міжнародний аеропорт Загреб (ZAG)
- Міжнародний аеропорт Софія (SOF)
Цьогоріч "Бориспіль" на п'ятій сходинці, проте 2019 року він був на третьому місці в східноєвропейському рейтингу.
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