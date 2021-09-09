Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Транспорт

В международном аэропорту "Борисполь" назвали самые популярные направления

Ольга Кравченко
9 сентября, 09:30
Доля путешествующих на рейсах в эти страны составила 46% от общего количества отправленных пассажиров

Куда чаще всего летают пассажиры из "Борисполя". Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь", который возглавил рейтинг крупнейших отечественных аэропортов, назвали наиболее популярные международные направления среди пассажиров. Это открытые для путешествий украинцев Турция, Египет, а также Греция.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Суммарно доля путешествующих на рейсах в эти страны составила 46% от общего количества отправленных из аэропорта "Борисполь" пассажиров", – сообщают в пресс-службе предприятия.

Читайте также:

Больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:

Реклама
  • Анталия
  • Шарм-эль-Шейх
  • Стамбул
  • Хургада
  • Даламан
  • Тиват
  • Амстердам
  • Бодрум
  • Тель-Авив
  • Ираклион

"Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы

Влиятельная британская консалтинговая компания Skytrax анонсировала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2021 – среди лучших Международный аэропорт "Борисполь".

ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы:

  • Международный аэропорт Будапешт (BUD)
  • Международный аэропорт Бухарест (OTP)
  • Таллиннский международный аэропорт (TLL)
  • Международный аэропорт "Рига" (RIX)
  • Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)
  • Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)
  • Международный аэропорт "Белград" (BEG)
  • Аэропорт "Братислава" (BTS)
  • Международный аэропорт Загреб (ZAG)
  • Международный аэропорт София (SOF)

В этом году "Борисполь" на пятой строчке, однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге.

Ранее мы сообщали:

Реклама