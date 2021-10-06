У міжнародному аеропорту "Бориспіль" зняли заборону на куріння: де дозволено

Всі кімнати для куріння відновили свою роботу / Фото: Колаж: Сьогодні

Влітку багато мандрівників нарікали на заборону куріння в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Як повідомляє "Сьогодні", кімнати для курців відновили свою роботу.

Раніше через карантин були закриті всі кімнати для куріння в аеропорту. Заборонялося навіть користуватися електронними сигаретами. Курці нарікали на марність цієї заборони, мовляв, у багатьох аеропортах інших стан, такі жорсткі заходи не приймалися.

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Зараз, як повідомили нам в прес-службі аеропорту "Бориспіль" все кімнати для куріння відновили свою роботу. Курці можуть скористатися цими кімнатами.

Де дозволено курити

Естакада, вхід в термінал "D". Облаштовані місця для куріння на естакаді з обох сторін терміналу.

Привокзальна площа – місце зустрічі пасажирів, які прилетіли. По обидва боки терміналу обладнані місця для куріння.

Літня тераса бізнес-зали для пасажирів рейсів міжнародного напрямку (термінал "D", четвертий поверх).

Кімнати для куріння, які розташовані в режимній зоні.

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