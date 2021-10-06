В международном аэропорту "Борисполь" сняли запрет на курение: где разрешено

Все комнаты для курения возобновили свою работу / Фото: Коллаж: Сегодня

Летом многие путешественники сетовали на запрет курения в международном аэропорту "Борисполь". Как сообщает "Сегодня", комнаты для курильщиков возобновили свою работу.

Ранее из-за карантина были закрыты все комнаты для курения в аэропорту. Запрещалось даже пользоваться электронными сигаретами. Курильщики сетовали на бесполезность этого запрета, мол, во многих аэропортах других стан, такие жесткие меры не принимались.

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Сейчас, как сообщили нам в пресс-службе аэропорта "Борисполь" все комнаты для курения возобновили свою работу. Курильщики могут воспользоваться этими комнатами.

Где разрешено курить

Эстакада, вход в терминал "D". Обустроены места для курения на эстакаде с обеих сторон терминала.

Привокзальная площадь – место встречи пассажиров, которые прилетели. С обеих сторон терминала оборудованы места для курения.

Летняя терраса бизнес-залы для пассажиров рейсов международного направления (терминал "D", четвертый этаж).

Комнаты для курения, которые расположены в режимной зоне.

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