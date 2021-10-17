VIP-місця для найрозумніших: в Києві покарали чергових "героїв парковки" (фото)

У Києві покарали "героїв парковки". / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знову покарали "героїв парковки". Цього разу порушники обрали для себе VIP-місця на газоні.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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На фото видно, що автомобілі припарковані з порушенням – їх загнали на газон.

"Комунальники вирішили провчити порушників і зробили рів для прокладки електромережі. Тепер водіям потрібно вирішити головоломку перед тим, як вибратися на дорогу", – йдеться у підписі до фото.

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Комунальники заблокували виїзд для автомобілів. Фото: Ху*овий Київ

Реакція соцмереж

У коментарях похвалили рішення комунальників.

"Потрібно було навколо обкопати і що б ширина метра півтора" , – пише один з коментаторів.

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Але була і критика: "Після такого окопу вже і газон не газон, а побоїще. А мета яка? Зберегти траву".

Не перше покарання для "героїв парковки"

Минулого тижня в Києві BMW на парковці обклали бетонними брилами. Авто припаркувалася між жовтими блоками, які тісно прилягають до автомобіля. Хтось такий вид паркування не схвалив і заблокував виїзд для автомобіля.

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