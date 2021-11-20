Віртуальна подорож Чорнобилем, збір історій та розмова про його майбутнє: стартував новий онлайн- проєкт

Запрацював новий онлайн-проект про Чорнобиль / Фото: Колаж: Сьогодні

З ініціативи Офісу Президента України у Мережі запустили освітню та комунікаційну платформу "Чорнобиль. Подорож". Вона стала продовженням однойменної мультимедійної виставки, відкритій на ВДНГ до 35-річчя Чорнобильської катастрофи

Про це повідомляють організатори проекту.

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За посиланням на користувачів чекає інтерактивна подорож у просторі та часі: політ над сучасною Прип'яттю та покинутими селами Полісся, хронологія аварії та розмова про майбутнє зони відчуження, світовий контекст 1986 року та історії людей, чиї долі змінила катастрофа.

Сайт створений за принципом скролітелінгу – це безперервна розповідь з мультимедійними елементами, які активуються під час прогортання та натискання.

"Квітнева ніч 35 років тому поділила життя мільйонів людей на "до" і "після". Слово "Чорнобиль" почув весь світ. Але його почали згадувати здебільшого поряд зі словами "трагедія", "катастрофа", "лихо". Це дійсно чи не найбільша техногенна катастрофа людства. І це справді величезна трагедія. Це зламані людські долі, покинуті помешкання та спустошені землі Зони відчуження. Але також варто звернути увагу на інший бік Чорнобиля – на мужність та самовідданість героїв, які майже голіруч протистояли цій катастрофі. Понад 600 тисяч людей брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Багато з них віддали свої життя та здоров’я заради життя інших та безпеки майбутніх поколінь. Ми маємо зберегти пам'ять про них та передати її нашим дітям та онукам. Щоб більше ніколи не допускати подібних катастроф на нашій планеті. Маємо шанувати подвиг ліквідаторів та пам’ятати його ціну", – зазначив президент Володимир Зеленський.

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Що можна зробити на сайті "Чорнобиль. Подорож"

Стати учасником проекту – поділитися історією про Чорнобиль чи баченням його майбутнього

У блоці "Люди" на користувачів чекають історії очевидців, сучасників аварії на ЧАЕС, а також спеціальна форма, щоб доповнити проєкт своєю історією. Щоб поділитися думкою про розвиток Чорнобиля, натисніть на відео з дискусією фахівців у блоці "Сьогодні, завтра".

Розвіяти головні міфи про Чорнобиль разом із фахівцями

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Над проектом працювала команда з понад двохсот фахівців: від істориків до радіологів. На сайті представлені розсекречені документи та наукові дослідження, які допомагають розібратися у причинах трагічних подій та зруйнувати поширені міфи про Чорнобиль.

Відправитися у віртуальну подорож зоною відчуження

Побачити з висоти пташиного польоту нинішній стан Чорнобиля, Прип'яті, станцію радіолокації "Дуга" та покинуті села Полісся можна в блоці "Природа" завдяки відео, спеціально знятому для проекту "Чорнобиль. Подорож" у форматі 360⁰.

"Важливо відкривати таємниці Чорнобиля та передавати ці знання наступним поколінням. Тут має цінність кожна історія, кожен спогад людей у надзвичайних обставинах, свідчення ліквідаторів, науковців, інженерів, колишніх чиновників, військових та всіх, кому є що сказати, ― каже Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента України. ― Ми хочемо, щоб Чорнобиль став не місцем забуття, а точкою розвитку та правильних висновків. З ініціативи президента України Володимира Зеленського у чорнобильській зоні починають втілювати інфраструктурні проекти та впроваджувати нові технології. А платформа Чорнобиль. Подорож" допомагає зібрати безцінні історії про Чорнобиль і краще зрозуміти, що сталося 26 квітня 1986 року і як із цим жити".

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