Вовчиця із Печерська. Принцеса пережила облогу Києва та народила чотирьох цуценят (відео)

У Києві не можуть зловити вовчицю/Фото: колаж: "Сьогодні"

У ботанічному саду імені Гришка оселилася вовчиця, яку місцеві волонтери прозвали Принцесою. Про те, що тварину помітили на території ботанічного саду, ми повідомляли ще на початку зими, а мешкає вовчиця тут із липня 2021 року!

Як у центрі столиці з'явилася вовчиця, чому так сталося та наскільки безпечно для відвідувачів, з'ясовував сайт "Сьогодні".

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Затримання не вдалося

За словами волонтерів, вовчиця опинилася на території ботаніки після того, як її викинули її господарі. Деякі експерти спочатку вважали, що це просто великий бездомний пес. Найімовірніше, що вовчиця жила в домашніх умовах. Мабуть, була іграшкою для людей, доки не набридла і її вигнали. Тварина не боїться людей, але все ж таки остерігається їх, і тримається на відстані. Вона дуже тямуща і не несе явної загрози людям.

Ще в січні волонтери зробили кілька спроб, щоб упіймати вовчицю, але в них нічого не вийшло. Усі казали, що відловити звіра обов'язково потрібно до лютого-березня, оскільки далі у вовчиці може з'явитися потомство – вона гуляла з безпритульними псами, які мешкають на території.

Експерти побоювалися: зробивши потомство, вовчиця різатиме інших тварин, щоб прогодувати своїх дитинчат. На жаль, упіймати хижака ловцям так і не вдалося — почалася війна і вже було не до того. Раніше вовчиця виходила до людей, хоч і трималася на відстані. Вона із задоволенням грала з собакою, яку вигулювала жінка доріжкою ботанічного саду. Власне вона й повідомила, що на території живе вовк.

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Тепер ціла зграя

Зараз Принцеса продовжує жити у ботанічному саду, хоча зрідка показується на людях. Як розповіли нам волонтери, вона народила чотирьох цуценят і тепер там ціла зграя.

"Зараз вовчиця зрідка виходить до людей. Ми її майже не бачимо. Відомо, що вона народила чотирьох цуценят. Вона їх десь ховає на території. Раніше її підгодовували собачники, а після цього співробітники ботанічного саду, навіть у період активних бойових дій під Києвом. Зараз у ботанічному саду знову стало людно. Вовчиця боїться людей, яких вона не знає. Де вона зараз і чим харчується, я навіть не знаю", — розповіла сайту "Сьогодгі" Ксенія, волонтер, яка часто підгодовує бездомних тварин та опікується ними.

Вовчиця побоюється людей і навчилася їх непомітно оминати – ходить лише своєю територією.

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"Мені її нескінченно шкода. Щоб допомогти вовчиці — необхідно знайти її лігво з цуценятами. Для цього потрібен фахівець, який знає поведінку вовків, вміє читати їх сліди. Ситуація складна. Спіймати потрібно не одну вовчицю, але і її дітей. Тварина напівголодна, вона годує малюків, я не знаю, чим вона харчується, і це напружує, оскільки вовки можуть і на собак нападати, хоча Принцеса була дуже соціальною, а чи будуть такими її цуценята, які наполовину собаки – невідомо. Малюкам, до речі, вже по два-три місяці", — розповідає нам Ксенія.

Наразі волонтери гостро потребують допомоги з відлову вовчиці та її потомства. Щоб тварині допомогти – її треба спіймати.

"Вовчиця не повинна жити в ботанічному саду — для неї та її щенят там небезпечно", — упевнені волонтери і просять охочих допомогти з виловом тварин.

Цуценят віддадуть військовим?

Пару тижнів тому військові, які тут несуть чергування, чули, як вовчиця виє на повний місяць. Волонтери побоюються, що на тварину можуть полювати і цього не можна допустити.

У ботанічному саду зазначають, що продумають варіант, щоб забрати маленьких цуценят у вовчиці. Вовкособаки славляться своєю відданістю, вони можуть бути чудовими охоронцями. Їх планували віддати у добрі руки, можливо, навіть передати на навчання нашим військовим.

"Якщо вовчицю вийде зловити, то ми плануємо її передати в заказник в Хмельницькій області. Але зараз нам навіть нічим її перевести через те, що відбувається з паливом. Поки вовчицю не спіймали, але у нас є людина, до якої вона може вийти на її голос. Наші співробітники її годують, як і бездомних собак, які прибилися на територію ботанічного саду за останні місяці", — розповіли нам у Національному ботанічному саду імені Гришка.

Як допомогти Принцесі?

Її спочатку потрібно безпечно зловити разом із цуценятами і в жодному разі не нашкодити. Раніше вовчицю з Печерська готові були прийняти в реабілітаційному центрі для хижаків "Арден". Центр знаходиться у селищі Сатанів у Хмельницькій області. Це сучасний та найбільший реабілітаційний парк для хижих тварин в Україні, його площа становить 32 гектари.

"За останній квартал з приводу вовчиці до нас ніхто не звертався. Поки у нас немає інформації щодо неї. На території нашого парку проживає понад 10 вовків і їй би місце знайшлося — якщо її хтось зловить і привезе. Хоча тепер питання ускладнюється тим, що у неї малюки вовкособаки, а у нас парк для хижаків. Втім, якщо до нас звернуться волонтери з приводу долі вовчиці, то ми готові розглянути варіант, щоб її прихистити", — повідомили в центрі "Арден".

Що писав сайт "Сьогодні" раніше про вовчицю?

У Києві у Національному ботанічному саду імені Гришка помітили вовчицю. За попередніми даними, раніше вона жила у когось удома та її викинули.

"Це справді вовк, точніше вовчиця. Ймовірно, вона жила в когось удома і її просто викинули, як непотрібну іграшку. Вона бігає там з липня. Тварина не боїться людей, але близько не підходить, поводиться не агресивно. Вовчиця годується разом із безпритульними собаками. Найнебезпечніше, що незабаром розпочнеться період тічки і вона може спаровуватися з собаками", – пояснили сайту "Сьогодні" зоозахисники.

Про вовчицю знають багато зоозахисників. Вони кажуть, що тварину треба зловити та відвезти до одного з притулків для вовків. Для цього потрібна ініціатива керівництва ботсаду.

У самому ботанічному саду імені Гришка кажуть, що їм поки що невідомо вовк це чи собака. Тварину почали помічати відвідувачі тижнів зо два тому у різних частинах ботанічного саду.

"Ми поки не можемо сказати – чи справді це вовк, чи все ж таки помісь. Тварину бачили відвідувачі кілька разів здалеку. Ми плануємо провести її вилов. Тоді і з'ясуємо – це вовк чи собака. Також ведемо переговори з притулком, щоби прийняли тварину на утримання", – повідомив сайту "Сьогодні" головний садівник ботанічного саду імені Гришка Василь Остап'юк.

Спіймати вовчицю можна за допомогою шприца зі снодійним або зловити спеціальну петлю, але для цього потрібно детально вивчити поведінку тварини і місце, де вона обжилася в ботанічному саду.

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