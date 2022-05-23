Питання на питанні. Експерт розповів, що не так із перейменуванням станцій метро в Києві

Михайло Кальницький розповів, у чому складність із перейменуванням станцій метро / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затягнувся процес перейменування п'яти станцій метро, про яке влада заявила ще на початку квітня. Чим закінчилася історія з перейменуванням станцій метро, ми дізнавалися, поспілкувавшись із членом колегії Київської міської організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Михайлом Кальницьким. Він є членом міської комісії з перейменування.

Головне – не поспішати, упевнений Кальницький. Як правильно перейменувати станції метро Києва експерт розповів сайту "Сьогодні".

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Михайло Борисович каже, що за нові назви проголосувала громадськість, Київрада поки що не голосувала за нові варіанти.

"Голосування проводили за формою, яка раніше не використовувалася. Були численні варіанти нових назв, люди голосували. Якась частина нових назв набрала багато голосів, якась – мало. Однак мені не відомо, чи були застосовані обмеження, тобто чи регулювали кількість голосів з однієї IP-адреси. Також незрозуміло, це голосували кияни чи голосування було всеукраїнським. Це все одно що на сторінці у Facebook вам запропонували проголосувати, а потім підрахували кількість лайків", – розповідає сайту Сьогодні Михайло Кальницький.

На його думку, таке голосування не можна назвати об'єктивним.

"Якщо Київрада вважає, що під час воєнного стану можна робити все що завгодно, значить, робитимуть все що завгодно. А якщо хочуть вирішувати питання цивілізованим способом, тоді потрібно підходити до перейменування обґрунтовано і ретельно. Раніше всі перейменування відбувалися так: вибирали з кількох пропозицій, враховуючи громадську думку та рейтинги, ці пропозиції максимально обґрунтовували та обговорювали. І лише після цього вносили на загальне інтернет-голосування. Тоді й було із чого вибирати", – пояснює Михайло Кальницький.

Він вважає, що до кожного етапу перейменування слід підходити серйозно і конкретно.

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"Площа Льва Толстого"

"Потрібно, по-перше, знайти відповідь на питання, чи потрібне саме перейменування. А якщо воно потрібне, то який із можливих варіантів пасуватиме найкраще. І кожен варіант нової назви потрібно аналізувати. Наприклад, якщо взяти станцію "Площа Льва Толстого", то назвати її просто на честь Василя Стуса буде нелогічно, потрібно перейменовувати й саму площу, але про це поки що взагалі не йшлося. У мене була ідея перейменувати цю станцію на Терещенківську: поруч вулиця Терещенківська, вона тісно пов'язана із життям відомих київських меценатів та київськими традиціями. Також потрібно брати до уваги, що кожна станція оформлена відповідно до її назви. Наприклад, станція "Площа Льва Толстого" зроблена в стилі класицизму – під перший бал Наташі Ростової. На це також потрібно звертати увагу при перейменуванні, оскільки міняти ще й оформлення станції – це дуже дорого. Але повторюся, це моя особиста думка. Якщо будуть інші пропозиції, їх потрібно детально аналізувати", – пояснює Михайло Кальницький.

"Мінська"

Та сама проблема зі станцією метро "Мінська". Це одна з небагатьох станцій київської підземки, яка зроблена як суцільний підземний простір без пілонів та колон.

"Стеля станції "Мінська" прикрашена білоруським орнаментом. Тому важко сказати, чи пасуватиме цей орнамент, якщо станцію назвуть "Варшавською". Вже ближче назвати її "Литовська", оскільки їхні орнаменти дуже схожі й колись це було одне князівство. Тому кожна деталь у перейменуванні має значення. Якщо так безрозсудно перейменовувати станції метро, то це вимагатиме багато коштів: потрібно буде поміняти назву на самій станції, на її платформі, по всій лінії, а також на всіх міських картах, схемах, планах. А якщо міняти похапцем і через два роки сказати "ой, ми помилилися – давайте знову перейменовувати", то це лише зайве витрати. Перейменувати потрібно один раз і назавжди", – упевнений Михайло Кальницький.

Читайте докладніше у нашому матеріалі: Перейменування станцій метро в Києві зайшло в глухий кут: через що виникли труднощі

Дерусифікація

Через російське вторгнення в Україну в Києві хочуть позбутися старих назв станцій, що нагадують про Росію та Білорусь.