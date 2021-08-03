Винесли ювелірку і мільйони: у Києві пограбували квартиру дочки екс-глави зовнішньої розвідки

З квартири падчерки Олени Лукаш у Печерському районі столиці зникли валюта, годинники і коштовності на мільйони гривень

На Печерську пограбували дочку чиновника режиму Януковича / колаж "Сьогодні"

У Києва пограбували квартиру дочки колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Григорія Ілляшова, який втік з України у 2014 році. З квартири в елітному житловому комплексі "Новопечерські Липки" в Печерському районі винесли доларів і євро на майже три мільйони гривень.

Про це з посиланням на джерела повідомило видання Obozrevatel.

За даними видання, 32-річна Дарина тільки через кілька днів після події виявила, що замки вхідних дверей були пошкоджені.

З квартири зникло близько 100 тисяч доларів і 5 тисяч євро (приблизно 2,8 мільйона гривень).

Водночас, за словами співрозмовника видання, реальна сума викраденого набагато більша, оскільки з квартири зникли також дорогі годинники і ювелірні вироби.

"Там зникли дорогі годинники і ювелірка. До того ж суму вкраденої готівки зменшили, щоб не виникало зайвих запитань" , – цитує своє джерело видання.

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Крім того, джерело повідомило, що у дочки Ілляшова крім квартири у "Новопечерських Липках" вартістю близько мільйона доларів є й інша елітна нерухомість, зокрема в окупованому Росією Криму.

Хто такий Ілляшов

Григорій Ілляшов обійняв посаду голови Служби зовнішньої розвідки України 18 червня 2010 року. До цього він був депутатом Верховної Ради у фракції Партії регіонів і членом Комітету з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Був звільнений з посади глави СЗР після втечі четвертого президента України Віктора Януковича 26 лютого 2014 року.

Дар’я, квартиру якої пограбували – дочка Ілляшова від першого шлюбу. З 2009 року він у шлюбі з колишнім міністром юстиції часів Януковича Оленою Лукаш.

На сьогодні Ілляшов, за різними даними, переховується на території Росії або в окупованому Криму.

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