Південний міст у Києві розвалюється? Ми дізналися, що за ремонт там затіяли

На Південному мосту в Києві проводили ремонт. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вдень 12 травня на Південному мосту було помічено робітників та багато техніки. На переправі проводились ремонтні роботи. У бік правого берега Дніпра спостерігався затор.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, що відбувається на одному із головних мостів столиці.

Реклама

Раніше влада планувала розпочати ремонт його естакади та заміну деформаційних швів на естакаді мосту.

Робітників було видно з вікон поїзда метро, а з лівого берега на переправі утворився автомобільний затор.

Але виявилося, що незручності для водіїв не пов'язані із масштабним ремонтом Південного мосту.

"Виконується дрібний ремонт Південного мосту. Він проводиться струминно-ін'єкційним методом. Також проводиться прибирання дорожнього полотна. Сьогодні роботи мають закінчити", – розповіли сайту "Сьогодні" у КМДА.

До речі, струминно-ін'єкційний ремонт проводиться за певної температури повітря від -15 до +40 градусів і за середньої інтенсивності автомобільного потоку.

Реклама

Цього року капітальні роботи на столичних об'єктах навряд чи будуть проводитись, оскільки всі кошти спрямовуються на армію.

Раніше ми писали: