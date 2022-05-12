Южный мост в Киеве разваливается? Мы узнали, что за ремонт там затеяли

На Южном мосту в Киеве проводился ремонт. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве днем 12 мая на Южном мосту были замечены рабочие и много техники. На переправе проводились ремонтные работы. В сторону правого берега Днепра наблюдалась пробка.

Сайт "Сегодня" узнавал, что происходит на одном из главных мостов столицы.

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Ранее власти планировали начать ремонт его эстакады и замену деформационных швов на эстакаде моста.

Рабочих было видно из окон поезда метро, а с левого берега на переправе образовалась автомобильная пробка.

Но оказалось, что неудобства для водителей не связаны с масштабным ремонтом Южного моста.

"Выполняется мелкий ремонт Южного моста. Он проводится струйно-инъекционным методом. Так же проводится уборка дорожного полотна. Сегодня работы должны закончить", – рассказали сайту "Сегодня" в КГГА.

Кстати, струйно-инъекционный ремонт проводится при определенной температуре воздуха от -15 до +40 градусов и при средней интенсивности автомобильного потока.

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В этом году капитальные работы на столичных объектах вряд ли будут проводиться, поскольку все средства направляются на армию.

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