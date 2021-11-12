За карантином у Києві стежитимуть жорсткіше: що загрожує порушникам

У районах міста буде кілька робочих груп із перевірками / Колаж "Сьогодні"

У всіх районах Києвапосилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної зони".

Про це повідомляє КМДА.

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Подробиці

Кількість робочих груп, які контролюватимуть дотримання правил, збільшать до 4 у кожному районі міста.

У робочих групах будуть посадові особи районних державних адміністрацій, працівники Держпродспоживслужби, поліція та "Муніципальна охорона".

Обмеження у Києві

З 1 листопада Київ перебуває у "червоній зоні"епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У місті діють суворі протиепідемічні обмеження.

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За порушення карантинних обмежень передбачено відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушники сплачуватимуть штрафи. Для громадян – від 17 000 до 34 000 гривень, а для посадових осіб – від 34 000 до 170 000 гривень.

Список обмежень у столиці

Працюють бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця можуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест;

. Відвідувати такі місця можуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест; Навчальний процес відновився у дистанційному режимі з 1-го до 11-го класу. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації;

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест;

Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу;

Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468

Минулої доби госпіталізували 4318 людей, крім цього, зафіксували 750 летальних випадків. Одужали 21 941 людина.

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