Загадки київського метрополітену: секрети трьох станцій-близнюків (фото)

Історія трьох станцій метро. Фото: колаж "Сьогодні"

Три станції Київського метрополітену – "Гідропарк", "Лівобережна" і "Дарниця" самі працівники підземки називають "сестричками-близнючками". Вони і справді дуже схожі. У підземці кажуть, що вони служать яскравим прикладом втілення типовою архітектури з мінімальною кількістю художніх деталей. На момент відкриття всі три станції мали майже однаковий вигляд і відрізнялися одна від одної тільки кольором колон і дрібними елементами декору на них.

Гучний "Гідропарк"

Мабуть, це сама гучна станція столичної підземки в літню пору. Навколо неї розташовано безліч розважальних закладів, спортивних майданчиків і місць для відпочинку.

Станція метро "Гідропарк" має два виходи. Але на повну потужність працює лише один з них. Другий вихід з "Гідропарку" відкривають тільки на свято Хрещення взимку. А також влітку у вихідні та святкові дні, щоб відпочиваючим було зручніше добиратися до улюблених зон відпочинку.

Станція метро "Лівобережна". Фото: колаж "Сьогодні"

Спочатку станція планувалася, як сезонна. Тому була побудована з одним вестибюлем – західним. Але через збільшення пасажиропотоку в літній період в 1973 році до неї було добудовано додаткову платформу, яка використовувалася до відкриття другого виходу в 1987 році.

"Для будівництва підземного переходу, який примикає до східного вестибюлю станції, використовували прохідницький щит незвичайної форми. З його допомогою був проритий прохід під автомобільною дорогою і коліями метрополітену. Рух поїздів при цьому не зупинявся", – розповідають в Київському метрополітені.

Зелений колір колон і потоп

Оскільки станція "Гідропарк" розташована серед великої зеленої зони відпочинку, її колони були облицьовані керамічною плиткою зеленого кольору з невеликими художніми майоліковими вставками у вигляді яскравих кольорів.

Колони на "Гідропарку". Фото: "Сьогодні"

Цікаво, що навесні 1970 року станцію метро "Гідропарк" довелося тимчасово закрити через масштабний паводок. Але роботу цієї гілки метро повністю метрополітен не припиняв. Потяги проходили станцію метро "Гідропарк" без зупинок.

Затоплена станція. Фото: архів

• Станція метро "Гідропарк"

• Була відкрита 5 листопада 1965 року

• Архітектори: Ігор Масленков, Вольдемар Богдановський

• Тип станції: наземна з додатковою платформою

У 1965 році разом з трьома станціями метро було відкрито автомобільний рух і по мосту Метро, який проектував легендарний київський інженер-мостобудівник Георгій Фукс.

Фото: архів

Це грандіозна споруда довжиною в 685 метрів. Міст вважається першою в світі залізобетонною арочною конструкцією. Він будувався в комплексі з Русанівським мостом, який з'єднує береги однойменної протоки. За багато років експлуатації міст Метро потребує термінового ремонту, і його планує провести міська влада, витративши 60 мільйонів євро.

"Лівобережна"

Станція метро "Лівобережна" дуже схожа на своїх сусідок, але її родзинка в тому, що вона має незвичайне розташування, а саме облаштована на естакаді над проїзною частиною.

Станція метро "Лівобережна". Фото: "Сьогодні"

Спочатку її колони мали сіро-блакитний колір і нагадували Дніпро. Також колони станції прикрашені керамікою з яскравими квітами. Правда, у багатьох місцях плитка з квітами відсутня, а самі квіти в тріщинах.

Паслися корови і кози

Через збільшення пасажиропотоку в 1976 році вестибюлі станції "Лівобережна" довелося розширити з прибудовою просторих касових залів.

Тривалий час територія навколо станції мала сільський вигляд. Біля паркану метрополітену жителі випасали корів та кіз. Їх можна було споглядати, проїжджаючи в вагоні поїзда. Живність з інтересом вдивлялася у вікна вагонів. Висотних будинків біля "Лівобережної" тривалий час не було, і вона служила, як пересадочний транспортний вузол. На жаль, зараз все кардинально змінилося.

Коза на "Лівобережній". Фото: архів

• Станція метро "Лівобережна"

• Була відкрита 5 листопада 1965 року

• Архітектори: Ігор Масленков, Вольдемар Богдановський

• Тип станції: наземна, частково розташована на естакаді

Марафет до Євробачення

Кардинально станція змінилася перед фіналом пісенного конкурсу Євробачення-2017, який проходив в Києві в Міжнародному виставковому центрі. "Лівобережна" змінилася до невпізнання.

Платформа станції "Лівобережна". Фото: "Сьогодні"

Станцію також пристосували для маломобільних груп населення. До речі, це була перша масштабна реконструкція станції Київського метрополітену.

"Дарниця"

Остання зі станцій-сестричок – "Дарниця". Вона має свій особливий колір колон – цегляний відтінок, і індивідуальний яскравий малюнок на керамічній плитці під стелею станції. Втім, зараз вся краса на колонах "Дарниці" захована під рекламою – плівкою затягнуті всі колони станції.

Станція "Дарниця". Фото: "Сьогодні"

"Дарницю" кілька разів розширювали в зв'язку зі зростаючим пасажиропотоком.

У 2006 році станція отримала другий вихід і шикарний просторий вестибюль з ескалаторами. Він користується великою популярністю у пасажирів.

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Поруч зі станцією "Дарниця" розташоване однойменне депо метрополітену, вагоноремонтний завод і багато інших службових підрозділів столичної підземки. Десятки колій з'єднують станцію з електродепо "Дарниця". До речі, депо єдине в Києві, яке має зв'язок із залізницею для транспортування вагонів метро з заводів, розташованих в інших містах країни.

• Станція метро "Дарниця"

• Була відкрита 5 листопада 1965 року

• Архітектори: Ігор Масленков, Вольдемар Богдановський

• Тип станції: наземна.

Раніше ми писали, що в Київському метрополітені розповіли, коли побудують метро на Виноградар.

Також ми повідомляли, що кияни обговорюють забудову біля станції метро "Оболонь". Тут поруч з входом до підземного переходу, який веде на станцію, зводять житловий висотний будинок.