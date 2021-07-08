"Київметробуд" вибився з графіка? У київському метрополітені розповіли, коли побудують метро на Виноградар

До кінця 2021 року "Київметробуд" не встигає добудувати нові станції ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Про це повідомляє Економічна правда.

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"У зв'язку з епідемічною ситуацією, що склалася у світі та Україні, графік будівництва дещо порушено. Проте ми намагаємося наздоганяти відставання", – повідомила пресслужба "Київметробуду"..

Будівництво нових станцій / Фото: "Київметробуд"

На запитання щодо орієнтовних строків відкриття станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" ні у "Київському метрополітені", ні в "Київметробуді" не відповіли.

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Карта станцій, що будуються / Фото: КП "Київський метрополітен"

Зазначимо, щоб встигнути відкрити бодай одну станцію метро у обіцяні строки, генпідрядник повинен збільшити швидкість робіт удвічі.

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В той же час, київський міський голова Віталій Кличко запевняв, що принаймні одна станція до кінця 2021 року буде відкрита.

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Крім того, на сайті Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП "Київський метрополітен" повідомляється, що спорудження нових станцій ведеться за графіком,.

"Підрядна організація АТ "Київметробуд" не зверталася до нас зі зміною строків, передбачених договором", - сказав начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Він додав, що місто і метрополітен вимагають від виконавця дотримання термінів будівництва та своєчасного завершення всіх передбачених робіт до кінця 2021 року.

Раніше ми повідомляли, що в Києві триває будівництво метро на Виноградар. Сайт "Сьогодні" поцікавився, як триває будівництво тунелю від станції метро "Мостицька" до станції "Сирець", скільки метрів вже пройдено щитом "Галина" і коли почнеться будівництво другого тунелю.