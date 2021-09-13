У Києві незвично покарали "героя парковки" (відео)

У столиці водій постійно перекривав в'їзд у двір / Фото: Telegram

У Києві "герой парковки" систематично перекривав в'їзд у двір. Місцеві жителі вирішили покарати водія незвичайним способом.

Про це повідомляє KIEVMAP в Telegram.

НП подія сталася на Печерську біля Київського університету культури. На машину скинули все сміття з бачка.

"Культурно" розправилися з "героєм парковки". Через нього сміттєвоз уже вкотре не зміг проїхати до баків, ось і отримав порцію справедливого обурення", – пишуть в Мережі.

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Як пізніше стало відомо, водій в результаті автомобіль не прибрав. Він зняв номери і зник з місця.

Чи будуть змушувати платити за парковку в дворах

У міської влади поки немає в планах отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців Києва. Міська адміністрація в рамках комплексної програми з упорядкування паркування проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ або ЖБК.

"Жителі, чия прибудинкова територія не належить ОСББ або ЖБК, будуть про це проінформовані, – зазначив начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін. – Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ або ЖБК" .

Паркування у дворах необхідно упорядковувати так само, як місто робить це на під'їздах до лікарень або біля навчальних закладів.

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