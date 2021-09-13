Завалили мусором. В Киеве необычно наказали "героя парковки" (видео)

В столице водитель постоянно перекрывал въезд во двор / Фото: Telegram
В Киеве "герой парковки"систематически перекрывал въезд во двор. Местные жители решили наказать водителя необычным способом.
Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.
ЧП произошло на Печерске около Киевского университета культуры. На машину скинули весь мусор из бачка.
"Культурно" расправились с героем парковки. Из-за него мусоровоз уже в который раз не смог проехать к бакам, вот и получил порцию справедливого возмущения", – пишут в Сети.
Как позже стало известно, водитель в итоге автомобиль не убрал. Он снял номера и скрылся с места.
Будут ли заставлять платить за парковку во дворах
У городских властей пока нет в планах получать средства за парковку во дворах домов от жителей Киева. Городская администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.
"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы, – отметил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин. – Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК".
Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений.
Ранее мы писали:
- В центре Киева ввели новые тарифы на парковку
- Кошмар устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем не просто разбив в нем стекла, а и еще на крышу поставили голову коровы.