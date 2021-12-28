У Києві змінять рух швидкісних трамваїв – новий графік

Зміни довелося внести через ремонтні роботи на трамвайній колії в районі станіції "Гната Юри"

Зміни відбудуться в ніч з 29 на 30 грудня. / Фото: Колаж: Сьогодні

Швидкісні трамваї у Києві вже завтра, 29 грудня, будуть ходити за зміненим графіком. Режим роботи помітно скоротять пізно ввечері.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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У ніч проти 29 та 30 грудня планується скорочений режим роботи трамваїв маршрутів 1,3. В цей час будуть виконувати роботи на трамвайній лінії від вулиці Гната Юри до ЗАТ "Кисневий завод".

Оновлені графіки

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом плануються:



маршрут 1:

від станції "Михайлівської Борщагівки" : 22:42, 22:46;

від станції "Старовокзальна": 23:22, 23:28;

маршрут 3:

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від станції "Романа Роллана": 22:42, 22:52;

від станції "Старовокзальна": 23:10, 23:20.

О 05:00 рух буде відновлено за графіком.

Трамваї зійшли з рейок

У Києві на Подолі одразу два трамваї, які рухалися за різними напрямками, зійшли з колій.

КП "Київпастранс" повідомив, що затримується рух трамваїв №14 на вул. Нижній Вал – Житній ринок у напрямі Контрактової площі з технічних причин.

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На місце направлено відповідальну службу підприємства.

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