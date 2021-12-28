У Києві змінять рух швидкісних трамваїв – новий графік

Швидкісні трамваї у Києві вже завтра, 29 грудня, будуть ходити за зміненим графіком. Режим роботи помітно скоротять пізно ввечері.
Про це повідомили у "Київпастрансі".
У ніч проти 29 та 30 грудня планується скорочений режим роботи трамваїв маршрутів 1,3. В цей час будуть виконувати роботи на трамвайній лінії від вулиці Гната Юри до ЗАТ "Кисневий завод".
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Оновлені графіки
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом плануються:
маршрут 1:
- від станції "Михайлівської Борщагівки" : 22:42, 22:46;
- від станції "Старовокзальна": 23:22, 23:28;
маршрут 3:
- від станції "Романа Роллана": 22:42, 22:52;
- від станції "Старовокзальна": 23:10, 23:20.
О 05:00 рух буде відновлено за графіком.
Трамваї зійшли з рейок
У Києві на Подолі одразу два трамваї, які рухалися за різними напрямками, зійшли з колій.
КП "Київпастранс" повідомив, що затримується рух трамваїв №14 на вул. Нижній Вал – Житній ринок у напрямі Контрактової площі з технічних причин.
На місце направлено відповідальну службу підприємства.
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