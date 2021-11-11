Зима не страшна: як в аеропорту "Бориспіль" готуються до негоди

В аеропорту є все необхідне / Колаж "Сьогодні"
У міжнародному аеропорту "Бориспіль"готові до умов низької видимості та складних погодних умов.
Про це повідомили в аеропорту.
Як в аеропорту готуються до зими
Начальники змін, інженери, техніки, водії аеродромної служби готуються до зими наперед.
Восени вони проходять теоретичну та практичну підготовку, відпрацьовують радіообмін з авіадиспетчерами, отримують вступні особливості цього сезону.
Який фінальний етап
Фінальний етап підготовки – практика. На злітну смугу виїжджає спецтехніка, яка готова до перепадів температур, ожеледиці чи інших природних катаклізмів.
За один прохід техніка покриває всю ширину злітно-посадкової смуги. Це дозволяє швидко розчищати аеродром від снігу та працювати безперебійно навіть під час інтенсивних снігопадів.
Раніше ми писали:
- Сайт "Сьогодні" поцікавився у міжнародному аеропорту "Бориспіль", чи зміняться розклад та час рейсів через переход України на зимовий час.
- Користувачі соціальних мереж повідомляють, що у міжнародному аеропорту "Бориспіль" виник дефіцит місць для паркування. Сайт "Сьогодні" перевірив, чи це правда.