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Авто, які дрифтували на історичній Софійській площі, можуть вилучити

Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
10 серпня, 21:24
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10 серпня приватна компанія провела рекламний захід із залученням двох автомобілів, які на пішохідній зоні навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому влаштували дрифт
Спорткари, що влаштували гонки в центрі столиці. Фото: колаж "Сьогодні"
Спорткари, що влаштували гонки в центрі столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

Вирішується питання про вилучення автомобілів, задіяних в екстремальних рекламних зйомках на Софійській площі в Києві.

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Про це повідомляє Київська міська прокуратура в Telegram.

"Шевченківська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом подій, що відбулися на Софійській площі у зв’язку з проведенням несанкціонованих зйомок", – йдеться в повідомленні.

Як встановлено слідством, вранці 10 серпня приватна компанія провела рекламний захід із залученням двох автомобілів, які на пішохідній зоні навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому влаштували дрифт.

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Першочерговими слідчими діями встановлено, що в КП ШЕУ Шевченківського району представники приватної компанії щодо проведення зйомок не зверталися і свої дії не погоджували.

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За попередньою інформацією, орієнтовний розмір завданих збитків у результаті пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тис. грн.

В даний час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до кримінального правопорушення.

"Вирішується питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках", – додали в прокуратурі.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Пам'ятник Богдану Хмельницькому

Як нагадали в прокуратурі, пам'ятник Богдану Хмельницькому є пам'ятником мистецтва XIX століття, одним із символів Києва, а розташований поруч Софійський собор є пам'яткою архітектури ХІ століття, який входить до Списку спадщини ЮНЕСКО.

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